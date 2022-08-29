Москва, , 07:42 — REGNUM Проблемы с урожаем кофе в Азии и в Южной Америке уже сказались на его стоимости на мировых рынках и повлияют на его цену в России. Об этом 29 августа рассказали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) в беседе с РИА Новости.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный, в мире кофе подорожает на 15%, в России же это подорожание может составить до 30%. При этом рост цен будет постепенным, до следующего урожая.

На урожайность кофе сорта арабика в Колумбии и в Южной Америке в целом повлияла засуха, а также заболевания кофейных деревьев. Центр выращивания кофе переместился во Вьетнам, где деревья пока не поразила болезнь, но низкий урожай отмечается и здесь.

Эти два фактора повлияли на стоимость кофе на мировом рынке. В частности, робуста во Вьетнаме стоит уже больше двух долларов за килограмм, то есть пачка весом 1 кг обойдётся покупателю в тысячу рублей.

Есть надежда, что урожай кофе восстановится и тогда цены вернутся к прежнему уровню, но не ранее, чем через три-четыре месяца.

«Важно понимать, что подорожание кофе приведет к росту спроса на альтернативные и более дешевые варианты, а также заменители — морковный, желудевый, цикорий, с ароматизаторами и другие, а оригинальный кофе начнет позиционироваться как премиум-класса, подходящий для «людей с Mercedes, iPhone», — добавил специалист.

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