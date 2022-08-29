Кабул, , 07:41 — REGNUM Экономическая ситуация в Афганистане стала хуже после ухода США и союзников. Об этом заявил журналистам координатор ООН по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет РИА Новости, там нет функционирующей и хорошо связанной экономики, а также работающей банковской системы. Отсутствие экономической деятельности в свою очередь приводит к нагрузке на гуманитарный сектор.

Ранее размер госбюджета составлял 13,5 млрд долларов. Теперь же расходная часть определена в 3 млрд. И это при дефиците в 1 млрд.