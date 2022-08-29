Чебоксары, , 07:40 — REGNUM В Чувашии будет создано государственное унитарное предприятие «Чувашские государственные электрические сети». Оно будет преобразовано из муниципальных электрических сетей Чебоксар. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данным решением безвозмездно передаётся в государственную собственность Чувашии муниципальные городские электросети Чебоксар.

«Принять безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования города Чебоксары в государственную собственность Чувашской Республики муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарские городские электрические сети» […] как имущественный комплекс и переименовать его в государственное унитарное предприятие «Чувашские государственные электрические сети» министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики», — говорится в постановлении.

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве хозяйственного ведения за вновь создаваемым государственным предприятием, занимает 32 страницы и включает 501 пункт наименования.

Мэрии города рекомендовано передать предприятие в госсобственность срок до 31 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» планируется кредиторы планируются обсудить условия п имущественного электросетевого комплекса в Чебоксарах и Новочебоксарске.

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