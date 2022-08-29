Улан-Удэ, 29 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Бурятии синоптики рассказали о погоде в последние летние дни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, 30 августа местами по республике пройдут кратковременные дожди.

Pixabay.com Снег в горах

По крайнему северу ожидается мокрый снег. Ветер в отдельных районах усилится до 15-20 метров в секунду. Температура по по северу и юго-западу опустится до — 1, -4 градусов, днём — от 8-13 до 15-20 градусов тепла.

31 августа по республике переменная облачность, по трассе БАМ местами пройдёт дождь, в горах с мокрым снегом. Ночная температура местами составит — 1, -6 градусов, днём до +18, +23.