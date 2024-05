Ньюарк, США, 29 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Джонни Депп неожиданно появился на сцене церемонии награждения MTV VMA 2022 в рамках необычного выступления. Об этом 29 августа сообщает портал Deadline.

Bielbienneboy Джонни Депп

Голливудский актёр, впервые показавшийся на мероприятии подобного уровня после завершения суда с его экс-супругой Эмбер Хёрд, вышел на сцену в костюме астронавта, или «Лунного человека» — талисмана шоу. Необычность произошедшего заключается в том, что в действительности Депп не посещал церемонию: в шлем астронавта был вмонтирован монитор, на котором показывалось его лицо.

Во время необычного перфоманса актёр произнес несколько шуток. Сначала он дал понять, что появился на церемонии из-за того того, что ему просто «нужна была работа», позже отпустил реплику, предложив организаторам конкурса вернуться к «чёртовой музыке». После рекламной паузы астронавт-Депп заявил, что готов выступать на днях рождения, свадьбах, иудейских религиозных праздниках и прочих мероприятиях. «Что-нибудь, что угодно. Так… О, я ещё и дантист», — сказал в последней реплике.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сеть выложили полный список лауреатов MTV VMA 2022. Лучшим альбомом года была признана работа Гарри Стайлса Harry’s House, певец также получил премию в номинации «Лучшая поп-песня» за трек As It Was.