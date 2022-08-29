Южно-Сахалинск, 29 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. На Сахалине региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» собрало для школьников Луганской и Донецкой Народных Республик канцелярские товары, а также книги Николая Дегтярёва «165-й стрелковый полк», сообщается 29 августа в телеграм-канале организации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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«Вместе с канцелярскими товарами мы решили передать книги нашего поисковика Николая Дегтерёва о событиях августа 1945 года на Сахалине, когда советские войска начали наступательную операцию в районе 50-й параллели за освобождение юга острова от японских милитаристов. Книга была подготовлена в 2019 году и основана исключительно на архивных данных и документальных свидетельствах, многие из которых ранее не публиковались. Нам хочется, чтобы в преддверии 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны, жители республик узнали об исторических событиях, происходивших более 77 лет назад», — прокомментировал руководитель Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Сахалинской области Артем Бандура.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие доставили более 76 тонн гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Харьковской области.