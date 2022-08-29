Вяземский, Хабаровский край, , 07:25 — REGNUM В Вяземском районе осуждён местный житель за убийство собаки в присутствии детей с применением садистских методов, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Собака Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

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Судом установлено, что в августе 2021 года фигурант поймал случайно пришедшую к нему во двор собаку, привязал её к столбу, оглушил ударом молотка по голове, после чего подвесил за задние лапы и перерезал ей горло ножом.

Убийство животного происходило на глазах у соседских детей. По словам подсудимого, всё это он сделал из желания съесть собаку.

Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Петербурга нашли и задержали женщину, которая на глазах очевидцев до смерти забила собаку, принадлежащую, по предварительным данным, мужчине с инвалидностью. В отношении агрессивной 29-летней женщины возбуждено уголовное дело.