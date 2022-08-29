Вашингтон, 29 августа, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Пентагон набирает и готовит лётчиков, которые год назад сбежали из Афганистана. Об этом пишут СМИ со ссылками на свои источники.

Tourister.ru Пентагон

Пилотов собираются отправлять на помощь киевским террористам. Их готовят в Калифорнии и затем перебросят на территорию б. УССР.

Также Пентагон набирает и других афганцев, служивших в подразделениях спецназначения. Им предлагают также пройти подготовку и затем воевать в б. УССР.