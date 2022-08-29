Якутск, 29 августа, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Якутске из дошкольного учреждения сбежала девочка. Ребёнка нашли, в отношении директора детского сада возбудили дело об административном правонарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Девочка играет с куклой

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Ребёнка нашёл прохожий, который заметил, что девочка гуляет без присмотра взрослых, и обратился в полицию. Воспитателю группы объявлен выговор. Директор частного детского сада, который посещала девочка, оштрафован на 10 тыс. рублей.

«Проверкой установлено, что 18 июля 2022 воспитанница частного детского сада, достигшая возраста 3 лет, воспользовавшись невнимательностью воспитателя, беспрепятственно покинула здание детского сада и добралась до соседнего многоквартирного жилого дома», — констатировали в прокуратуре.

Как сообщало ИИА REGNUM, в поселке Солнечный города Саратова утром 3 августа сбежал из частного детского сада мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев. Ребёнка нашли горожане.