Нукуалофа, , 07:21 — REGNUM Серию подземных толчков магнитудой от 5,1 до 5,6 зарегистрировали сейсмологи у западного побережья Королевства Тонга. Об этом 29 августа сообщило Государственное геологическое бюро Австралии.

Землетрясение Smchealth.org

Подземные толчки были зарегистрированы в течение суток 28 и 29 августа, их было как минимум четыре, магнитуда составила 5,1 — 5,6. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии от 179 до 340 км на запад от острова Тонгатапу, где находится столица Тонга Нукуалофа, в которой проживают около 22.5 тыс. человек.

Очаг землетрясений залегал на глубине не менее 214 км. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой 5,8.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8