Якутск, 29 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Мэра города Томмота в Якутии обвинили в превышении полномочий. Глава распорядился снести дом, несмотря на то, что у его жильцов было право собственности на квартиры в нём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) Momentmal Снос дома

Читайте также: В Якутии чиновника заподозрили в превышении полномочий

Целью действий мэра было использование земельного участка под жилым домом. Здание снесли по устному указанию мэра без судебного решения. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий»). Сумма ущерба от действий главы Томмота оценивается в 300 тыс. рублей.

Обвинительное заключение по делу утверждено, его передадут в суд.

Как сообщало ИА REGNUMM, в Якутии расследуют дело о превышении полномочий сотрудником администрации Нахаринского 1-го наслега в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Он оплатил из бюджета работы, которые фактически не были выполнены.