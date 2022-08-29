Киев, 29 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Главе киевского режима трудно его пиарить и увязывать с независимостью, которой в реальности нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил публицист Игорь Друзь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Зеленскому трудно пиарить независимость [б. УССР], которой нет, что очевидно для всякого мыслящего человека любых взглядов», — заявил публицист.

По мнению Друзя, очевидно, что все главные вопросы внутренней и внешней политики режима Зеленского определяют не киевские, а западные политики.

Игорь Друзь «Примерно треть земель [б. УССР] принадлежит транснациональным корпорациям, как и многие крупнейшие промышленные предприятия. С другой стороны, не может же глава киевского режима заявить, что независимости нет, да еще и в день ее празднования. Кто, в таком случае, он сам, и за что тогда воюет армия [б. УССР]? Поэтому Зеленский уклончиво отвечает: «Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы». Но всякий здравомыслящий человек знает, что это невозможно сегодня, и не будет возможно завтра. Киевский режим зависим по определению: он и создан-то был только для того, чтобы быть орудием Запада против России».

Напомним, что на итоговой пресс-конференции глава киевского режима Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналиста о том, насколько независима сейчас б. УССР.