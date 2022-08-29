Анкара, 29 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Турция намерена обратиться в НАТО из-за якобы атаки на свои самолёты со стороны Греции. Об этом пишут СМИ.

super-arsenal.ru С 300

По данным изданий, Греция применила комплекс С-300 для захвата и сопровождения самолётов. Об этом журналистам сообщили источники в минобороны Турции. Инцидент произошёл ещё 23 августа.

Впрочем, в министерстве обороны Греции опровергли заявления турецкой стороны. Инцидент ещё будут обсуждать на встречах с США и НАТО.