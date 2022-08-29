Анадырь, 29 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Активисты Народного фронта в столице Чукотки обследовали улично-дорожную сеть и пешеходные переходы на пути следования школьников — выявлено более 20 нарушений, сообщили в регионально штабе ОНФ.

Андрей Шапран ИА REGNUM Анадырь, Чукотка

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В списке замечаний — недоделанные пешеходные переходы, отсутствие тротуаров и открытые люки коммуникаций. Остаются также вопросы, которые не решаются уже много лет в Анадыре.

«Из года в год присутствует одна и та же проблема — это отсутствие качественного освещения по пути школьных маршрутов. По-прежнему остается небезопасным проход на территорию школы по улице Мира, со стороны улицы Отке. Кроме этого, ежегодно мы делаем акцент на большом количестве бродячих арктических псов, которые встречаются детям по пути следования в школу и обратно», — пояснила руководитель регионального исполкома Чукотки Алена Вакарик.

Планируется провести ещё два этапа мониторинга: со школьниками и их родителями и с главой администрации для оценки устранения имеющихся замечаний.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение ОНФ на Сахалине раскритиковало организацию безопасного движения детей на дорогах к школам. Общественники потребовали от мэрии и ГИБДД исправить недостатки, а прокуратуру провести проверку.