Париж, , 07:02 — REGNUM Участие в государственных похоронах экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ не будет принимать президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 29 августа сообщила токийская газета Sankei.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Макрон не сможет прибыть в Токио для участия в государственных похоронах Абэ в связи с загруженностью делами внутри страны. В правительстве Франции рассматривается вариант с направлением на траурное мероприятие экс-президента Франции Николя Саркози, либо Франсуа Олланда.

Церемония государственных похорон Синдзо Абэ состоится 27 сентября в центре Токио на арене «Ниппон Будокан». На неё предполагается пригласить около шести тысяч человек. В частности, на церемонию прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис, глава правительства Южной Кореи Хан Док Су, экс-президент США Барак Обама, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля убийцей-одиночкой во время выступления в городе Нара в рамках предвыборной кампании. Частные похороны Абэ состоялись 12 мюля, он был кремирован.

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