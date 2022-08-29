Ханты-Мансийск, 29 августа, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Югре объявлен конкурс видеороликов «Сначала была сказка» на чтение народных произведений на хантыйском, мансийском, ненецком языках. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Kmns.admhmao.ru Женщина в ханты-мансийском народном костюме

Конкурс проводит «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 15 октября 2022 года. Их ждут от детей с 7 до 17 лет и членов их семей любого возраста, которые владеют хантыйским, мансийским и ненецким языками. Важное условие для участия в чтении сказок — проживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Победителей ждут призы и дипломы.

Конкурсантам нужно записать на видео чтение сказки на языке коренного народа длинной не более шести минут. Работы принимаются по электронной почте khanty. mansi. mir@gmail.com с пометкой «Сначала была сказка», указанием обратного адреса, полного имени, отчества и фамилии исполнителя.

По информации правительства ХМАО, коренные малочисленные народы Севера на сегодня составляют около 2% всего населения региона. На 1 января 2022 года в автономном округе проживали 1,7 млн человек.