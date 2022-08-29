29 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 08:22 — REGNUM Едва ли страны Евросоюза в прямом смысле замерзнут зимой. По крайней мере, этой. Как следует из заявления властей той же Германии, заполнить газовые хранилища перед морозами там все-таки в значительной степени удалось. Однако даже это обстоятельство не отменяет долгосрочной проблемы ЕС — высоких цен на энергоносители, прежде всего на «голубое топливо». То, к чему это может привести, обсуждают популярные сообщества в российском сегменте Telegram.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Стоимость сентябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 3536 долларов за тысячу кубометров. Если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов, считают в «Газпроме». Напомним, что с начала августа средняя цена на TTF составила 2363 доллара, в июле газ торговался в среднем по 1764 доллара за тысячу кубометров», — сообщил телеграм-канал «Газ-Батюшка».

По мере приближения зимы перед Европой встаёт задача сформировать собственные запасы газа. Для достижения уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. метров «голубого топлива», отмечает автор поста.

«Поэтому «Газпром» в очередной раз заработает сверхприбыль. Значит, в 2022 году российский бюджет может пополниться рекордной суммой от продажи газа, что позволит покрывать расходы на СВО и увеличивать расходы на улучшение экономического, социального и иных потенциалов страны. Пока «Газпром» не перекрывает трубу и, не нарушая договорённости, принимает оплату за газ рублями, санкции оборачиваются Евросоюзу большими тратами на энергоносители, а России — большими прибылями от её продажи», — написал «Газ-Батюшка».

Тем временем страны Евросоюза судорожно пытаются нарастить поставки газа и готовы ради этого обходить антироссийские санкции, которые они же и ввели, отвечает телеграм-канал Сolonelcassad.

«Сообщают, что Канада согласилась отдать Германии 5 турбин для «Северного потока» в обход ранее введенных Канадой и Германией санкций против «Северного потока». Россия ранее отказалась забирать одну из турбин, несмотря на истеричные заявления Шольца, что нет никаких причин ее не забирать у Германии. Газпром откровенно поглумился над Шольцем, заявив, что раз санкции, то и турбину из-за этого забирать нельзя. Надо понимать, что и эти 5 ждет та же судьба», — отметил автор поста.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

В странах ЕС, похоже, начинают осознавать масштабы надвигающегося на них кризиса и поэтому говорят об энергетическом кризисе уже совсем другими словами и тоном, нежели раньше.

«Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках © канцлер Австрии Карл Нехаммер. Бедняга Карл не понимает одной важной вещи. Нефтью, газом, электроэнергией и углем торгует не только Россия. И этим «другим» тоже очень нравится добывать меньше, а зарабатывать в сотни раз больше», — написал телеграм-канал ZERGULIO.

Что примечательно, высокие цены на газ чреваты для стран ЕС не столько проблемами с отоплением жилых домов, сколько кризисом, связанным с нерентабельностью промышленности и сельского хозяйства. Такую точку зрения высказывают многие сообщества, в числе которых телеграм-канал «Константин Двинский Z». По его оценке, в Евросоюзе идёт резкое сокращение потребления газа, закрываются предприятия или по крайней мере сокращают выпуск продукции. Особенно страдает от высоких цен производство удобрений, в себестоимости которых «голубое топливо» занимает значительную часть, особенно если речь идёт об аммиачных удобрениях.

«Мировой рынок лишается 10% мощностей по производству удобрений. И если в США заводы ещё держатся (т. к. США обеспечивают себя газом), то в Европе в отрасли настала полная катастрофа. Сейчас перечислю лишь несколько предприятий, которые либо останавливаются, либо сокращают выпуск производимой продукции: Норвежская Yara снижет производство удобрений до 3,1 млн тонн; в Британии завод по производству аммония закрывает американская компания CF Industries Holdings, до этого холдинг закрыл заводы по производству аммиака и углерода; польский холдинг Grupa Azoty полностью остановил завод в Тарнуве и на 43% сократил выпуск продукции на заводе в Кендзежине; завод по производству аммиака и известково-аммиачной селитры во Влоцлавеке закрыл польский концерн Anwil; полностью останавливает (с 1 сентября) выпуск аммиака крупнейший в Прибалтике производитель химической продукции Achema; французский Borealis прекращает производство на предприятии Гранпюи; в Германии сокращают производство такие компании отрасли, как BASF и SKW Piesteritz», — написал «Константин Двинский Z».

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его прогнозу, уже к началу 2023 года Европа столкнется с огромным дефицитом удобрений. Если 2022 год, когда уже активно идёт сбор урожая, ЕС ещё протянет на старых запасах, то потом ситуация станет действительно катастрофической.

«Итак, чем грозит Европе дефицит удобрений? Во-первых, произойдёт ещё большее ускорение инфляции. Сейчас инфляция в зоне евро составляет 8,9% (по итогам июля). И это притом что в августе цена на газ увеличилась ещё на 30%. Продовольственная инфляция уже начинает вносить свой вклад. Предположу, что соответствующие цифры мы увидим уже по итогам августа. Однако, учитывая ситуацию на рынке удобрений, можно сделать вывод, что продовольственная инфляция не будет краткосрочным явлением. Она продлится как минимум год. Причем в первой половине 2023 года темпы будут нарастать», — спрогнозировал «Константин Двинский Z».

Во-вторых, Европа будет вынуждена увеличить импорт удобрений и продовольствия. Это ещё больший рост отрицательного сальдо торгового баланса. Сейчас в месяц из Еврозоны вымывается 20-30 млрд евро. Притом что сальдо торгового баланса традиционно для Европы было положительным, напоминает автор поста.

«Помимо энергоносителей, европейцы теперь ещё будут тратить огромные деньги на удобрения и продовольствие, которые также подросли в цене. Конкретные прогнозы сейчас делать невозможно. Ситуация ухудшается с каждой неделей, и финальная точка падения неизвестна. В конце мая многие полагали, что предел роста цен на энергоносители достигнут. И представить себе не могли ситуацию, которая сложится на рынке удобрений. Однако реализовался худший сценарий. Надеюсь, кризис в Европе будет нарастать ещё больше. И после него ЕС уже никогда не вернётся на мировую арену», — написал ТГ-канал.

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