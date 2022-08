Ньюарк, США, , 06:54 — REGNUM В Сеть выложили полный список победителей музыкальной премии MTV VMA 2022. Он был опубликован 29 августа на портале The Wrap.

Логотип MTV MTV. mtv. co.uk

В номинации «Лучший альбом» награда досталась пластинке Гарри Стайлса Harry’s House, в категории «Видео года» победила десятиминутная версия клипа Тэйлор Свифт на песню All Too Well. Артистом года назван рэпер Bad Bunny, песней года — трек Happier Than Ever Билли Айлиш.

Премию MTV VMA 2022 как лучшая поп-песня получила As It Was Стайлса, лучшей рок-композицией названа Black Summer от Red Hot Chili Peppers, звания лучшего альтернативного трека года удостоен I Wanna Be Your Slave от Maneskin. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте издания.

Напомним, церемония награждения 2022 MTV Video Music Awards прошла 28 августа 2022 года в комплексе Prudential Center, расположенном в Ньюарке (штат США Нью-Джерси). В качестве ведущих выступили хип-хоп исполнитель LL Cool J, певица Ники Минаж и рэпер Джек Харлоу.