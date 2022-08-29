Кемерово, 29 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников уже стали 1288 человек. Только за последнюю неделю к ним добавились 60 кузбассовцев, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Причинённый ущерб составил 250 млн 060 тыс. рублей, из них за последнюю неделю — 15 млн 421 тыс. рублей, — уточнили в ведомстве. — Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2 млн 443 тыс. рублей».

Отметим, что чаще всего преступники использовали страницы социальных сетей и обманывали кузбассовцев при совершении сделок купли-продажи. Они представлялись сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ, покупателями или продавцами, родственниками и знакомыми.