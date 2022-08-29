Загреб, 29 августа, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Европа осенью может столкнуться с потрясениями. Об этом пишет издание Geopolitika. news (Хорватия).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Автор публикации Зоран Метер отмечает, что Европу ждут горячая в политическом плане осень и полная неопределённости холодная зима. Проблемы одинаковы везде. Это финансовое истощение, дефицит энергоносителей, инфляция и нестабильность в плане снабжения.

Из-за этого всё больше стран сталкиваются с политическими кризисами. При этом, по мнению эксперта, для руководителей государств опаснее всего будут не политические противники, а народные бунты.

Эксперт также добавляет, что всё это стало возможно из-за стратегической неопределённости и глупости представителей политических элит.