Москва, , 06:35 — REGNUM Возгорание произошло в здании центра хирургии имени академика Б. В. Петровского в московских Хамовниках. Об этом 29 августа сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Информация о возгорании поступила в 04:00 мск, пожар произошёл в здании, расположенном в Абрикосовском переулке, 2, на 11-м этаже. Площадь горения составила 60 кв. метров. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось спасти 30 человек, ещё десять были эвакуированы, пострадавших в результате пожара нет.

Действуя слаженно и оперативно пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание в 04:42 мск. Информация о пострадавших не поступала.

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