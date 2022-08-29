Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Джон Карпентер во время очередного общения с журналистами признался, что любит многопользовательскую видеоигру, которую считают посредственной и проблемной многие геймеры. Интервью с режиссёром было опубликовано 28 августа в журнале The New Yorker.

Майкл Майерс — главный злодей из фильмов ужасов «Хэллоуин» Цитата из к/ф «Хэллоуин». Реж. Джон Карпентер. 1978. США

«Я играю в эту игру довольно давно. Называется Fallout 76», — сказал Карпентер, добавив, что считает постапокалиптические игры серии Fallout «весёлыми». Кинематографист отметил, что у Fallout 76 действительно было много проблем после релиза, но эта игра ему «очень нравится». Он также упомянул, что считает «невероятной» и «удивительной» игру Horizon Forbidden West.

Напомним, Джон Карпентер считается мастером жанра ужасов, он снял такие хорроры, как оригинальный «Хэллоуин», «Нечто», «Кристина», «Вампиры», «Палата» и другие. Отметим, что в январе 2022 года режиссёр назвал Halo Infinite «лучшей игрой в серии Halo».

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