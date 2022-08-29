Ханты-Мансийск, 29 августа, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа поступил крупный финансовый иск, который адресован ПАО «Авиакомпания «Ютэйр». Претензии частного лица на общую сумму свыше 614 млн рублей пока судья к производству не принял и дату заседания не определил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В базе суда иск появился 25 августа 2022 года. Сумма заявленного требования — 614 633 581,2 рубля. Истец — Альберт Ерицян. В ЕГРЮЛ есть индивидуальный предприниматель с такими данными, работающий в области права. Третьим лицом в спор приглашено ООО «Финанс-Авиа», которое в ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2015 году и принадлежит «Ютэйр». ООО, по данным базы «Контур. Фокус», в 2021 году указало чистый убыток — 204,8 млн рублей.

Прочие детали крупного спора пока не раскрывались.

ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» в едином госреестре юрлиц зарегистрировано в 1992 году. В базе «Контур. Фокус» есть отметка, что «собственный капитал имеет отрицательное значение (–13,3 млрд рублей)». При этом за 2021 год выручка составила 48,7 млрд рублей, чистая прибыль — 3,8 млрд рублей.