Благовещенск, 29 августа, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя и пассажиров автомобиля Toyota Funcargo. Он столкнулся с грузовиком, управлявший которым мужчина допустил выезд на встречную полосу, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ.

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Авария случилась в Шимановском районе, погибли в том числе дети — шести и 14 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

«Проведенное медицинское исследование показало наличие в крови водителя грузового автомобиля наркотического вещества. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, в том числе два ребёнка, погибли в результате ДТП в Амурской области вечером 28 августа. Грузовик допустил выезд на полосу встречного движения.