Анадырь, 29 августа, 2022, 06:27 — ИА Регнум. На Чукотке начались первые выплаты владельцам за построенные дома.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Частный дом

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«Первые выплаты по индивидуальному жилищному строительству за построенные дома получат две семьи из Чукотского района и одна семья из Анадыря. В этом году поступило 17 заявок из Анадыря, Тавайваама, Лаврентия и Эгвекинота: 11 — возмещение за построенный объект и шесть — за приобретённый домокомплект. С 17 июня 2022 года предельная сумма возмещения затрат составляет 6 млн рублей», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области объём строительных работ в январе–мае 2022 года вырос на 8,2% к уровню 2021 года, составив 52,3 млрд рублей.