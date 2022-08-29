Березовский район, Красноярский край, 29 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае по инициативе транспортного прокурора возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Robinson R44 в акватории реки Мана. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Ведомство провело проверку в связи с обнаружением 15 августа в акватории реки Мана в Березовском районе вертолёта в разрушенном состоянии. Специалисты сделали вывод, что воздушное судно совершило жёсткую посадку. Фюзеляж и авиакомпоненты получили значительные повреждения.

Перед происшествием вертолёт совершил несанкционированный вылет с места базирования «в частных целях». При этом были грубо проигнорированы нормы лётной годности воздушных судов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба»).

Прокуратура взяла ход расследования под контроль.

Добавим, по данным красноярских массмедиа, воздушное судно принадлежит одному из депутатов краевого Заксобрания.

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