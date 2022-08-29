Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. На Камчатке к началу учебного года готовы 288 образовательных учреждения — 119 школ, 100 детских садов, 10 техникумов и колледжей, 59 организаций дополнительного образования. Всего школы края примут 1 сентября порядка 37 тыс. учеников, из которых более 10% — первоклассники, об этом на оперативном совещании 29 августа рассказала заместитель председателя регионального правительства Александра Лебедева.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Более 90 учреждений образования Камчатки были приняты с замечаниями, которые предстоит устранить.

«В 17 школах Петропавловска будут открыты больше 20 предпрофильных классов. В них будут обучаться порядка 400 детей по четырём ключевым направлениям: технологическому, гуманитарному, естественно-научному и социально-экономическому. Всё это делается в рамках увязки развития системы образования со стратегией социально-экономического развития Камчатского края, направленного на профессиональную ориентацию школьников», — рассказала Лебедева.

В новом корпусе школы №33 начнёт работать медицинский предуниверсарий, в который зачислено 25 детей. Здание полностью готово к началу учебного года, но еще необходимо время для переезда и установки оборудования. Полноценная учёба в нём начнется со второй четверти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области все образовательные организации признаны готовыми к 1 сентября.