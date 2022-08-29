Пекин, , 06:23 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа призвал активизировать усилия по борьбе с засухой и обеспечить хороший урожай риса и других осенних зерновых, сообщает 29 августа газета China Daily.

Ху Чуньхуа Официальное интернет-представительство президента России

Ху, также являющийся членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, с 27 по 28 августа руководил работами по ликвидации последствий засухи и защите урожая в провинции Цзянси. По словам Ху, необходимо приложить усилия для минимизации потерь от стихийных бедствий и поддержания стабильного производства зерна в течение всего года.

Приоритет должен быть отдан обеспечению безопасности питьевой воды для людей, скота и сельскохозяйственного производства, сказал он, призвав к строительству большего количества источников воды с помощью таких мер, как отвод воды и увеличение количества буровых скважин.

По словам Ху, необходимо принять меры, чтобы помочь фермерам бороться с засухой и защитить саженцы, а также обеспечить достаточное снабжение электроэнергией и нефтью для оказания помощи в борьбе с засухой.