Лондон, , 06:12 — REGNUM Перспектива отключения электроэнергии угрожает Великобритании предстоящей зимой из-за дефицита газа в стране. Об этом 28 августа сообщает агентство Bloomberg.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснил исполнительный директор London Energy Consulting Дэвид Кокс, в Великобритании может возникнуть настолько ощутимый дефицит газа, что в стране начнётся отключение электроэнергии. По словам эксперта, в стране недостаточно газа для сжигания с целью производства электричества, и это серьёзная проблема, которую предпочитает замолчать правительство.

По мнению Кокса, решить эту проблему можно лишь путём оказания государственной помощи энергокомпаниям, либо оказывая целевую помощь малообеспеченным слоям населения. При этом Евросоюз не в состоянии как-то помочь Британии из-за собственных проблем в этой же сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс как наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра в случае своего избрания на этот пост рассматривает возможность снижения НДС на 5%, чтобы облегчить финансовое бремя, которое несут британцы.

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