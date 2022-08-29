Красноярск, , 06:11 — REGNUM В Красноярском крае с начала 2022 года жертвами интернет-мошенников стали 4887 человек, в том числе 189 — за последнюю неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Причинённый ущерб составил 903 968 541 рубль. За прошедшую неделю злоумышленники выманили у жителей края 24 624 177 рублей.

Как уточнили в ведомстве, в регионе участились случаи обмана жителей с личным участием мошенников или их посредников.

Житель Красноярска откликнулся на объявление мошенника, размещенное на одном из сайтов, об оказании помощи в приобретении автомобиля с аукционов США. Он перевёл на счёт злоумышленника 1,2 млн рублей. Деньгами последний распорядился по своему усмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге мошенники обманули 59-летнюю местную жительницу более чем на 1,7 млн рублей.

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