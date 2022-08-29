Пекин, 29 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Руководство Восточного командования Народно-освободительной армии Китая остается в состоянии повышенной готовности и готово пресечь любые провокации, заявил 28 августа представитель командования старший полковник Ши И, сообщает газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Заявление было сделано после того, как два военных корабля Соединенных Штатов прошли через Тайваньский пролив. По словам Ши, американские крейсера «Чанселлорсвилл» и «Антиетам» прошли через Тайваньский пролив 28 августа, и США публично раскрутили этот проход. Он сказал, что командование отслеживало и контролировало весь проход кораблей и держит все под контролем.

Проход стал первой подобной операцией ВМС США с тех пор, как НОАК провела военные учения вокруг острова Тайвань в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале этого месяца, несмотря на сильное противодействие со стороны материковой части Китая.