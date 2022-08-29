Китайские военные заявили о готовности отразить любые провокации США
Пекин, 29 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Руководство Восточного командования Народно-освободительной армии Китая остается в состоянии повышенной готовности и готово пресечь любые провокации, заявил 28 августа представитель командования старший полковник Ши И, сообщает газета China Daily.
Заявление было сделано после того, как два военных корабля Соединенных Штатов прошли через Тайваньский пролив. По словам Ши, американские крейсера «Чанселлорсвилл» и «Антиетам» прошли через Тайваньский пролив 28 августа, и США публично раскрутили этот проход. Он сказал, что командование отслеживало и контролировало весь проход кораблей и держит все под контролем.
Проход стал первой подобной операцией ВМС США с тех пор, как НОАК провела военные учения вокруг острова Тайвань в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале этого месяца, несмотря на сильное противодействие со стороны материковой части Китая.