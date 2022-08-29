Чэнду, Китай, 29 августа, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Принцип «одного Китая» не может быть оспорен, а Китай должен и обязательно будет воссоединен, согласно Чэндуской декларации, принятой вечером 27 августа во время Международной Китайской всемирной конференции по содействию мирному воссоединению Китая, состоявшейся в столице провинции Сычуань городе Чэнду, сообщает 29 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

В конференции приняли участие более 3000 представителей организаций, содействующих мирному воссоединению Китая, из более чем 120 стран и регионов мира. Согласно декларации, существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Это общепризнанная норма, регулирующая международные отношения, и общий консенсус международного сообщества.

Декларация решительно выступила против визита спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа и призвала миролюбивых людей во всем мире искренне уважать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, полностью понять желание осуществить воссоединение страны и поддержать неустанные усилия Китая. Китайский народ по обе стороны Тайваньского пролива стремится к мирному воссоединению на основе «Консенсуса 1992 года», воплощающего принцип единого Китая.

Согласно декларации, 5000-летняя история доказывает, что воссоединение является основным направлением китайской истории.

«Мы искренне надеемся, что большинство тайваньских соотечественников полностью поймут, что будущее Тайваня заключается в национальном воссоединении, а благополучие его народа — в возрождении китайской нации», — говорится в нем.

Поскольку «независимость Тайваня» является самым большим препятствием на пути воссоединения Китая и серьезной скрытой опасностью для национального возрождения, в декларации говорится, что это путь, ведущий в никуда.