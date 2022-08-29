Тайбэй, 29 августа, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Тайвань снизит давление воды в водопроводных сетях некоторых районов в рамках мер по борьбе с дефицитом водоснабжения, вызванным уменьшением количества осадков в этом году, сообщает 29 августа газета China Daily.

Taiwankengo Тайвань

Меры будут введены с 3 сентября в городе Цзилун, который является одним из районов, где обычно выпадает наибольшее количество осадков на Тайване, и городе Синьбэй, согласно сообщению департамента по экономическим вопросам острова.

Нехватка водоснабжения объясняется заметным уменьшением количества осадков этим летом. По данным метеорологического департамента острова, среднее количество осадков в июле составило 28,2 мм, что является вторым самым низким показателем с 2000 года.

Статистика департамента по экономическим вопросам показывает, что по состоянию на 28 августа, по крайней мере, три водохранилища на Тайване испытывали недостаточный запас воды, а одно в южном городе Гаосюн — было заполнено всего на 13,7%. В ответ на нехватку, поставщик проточной воды на Тайване сократит ее подачу на не самые важные нужды, такие как водоснабжение фонтанов и мытье улиц.

В этом году не было тайфунов, которые принесли бы на остров обильные осадки. Метеорологический департамент предупредил, что в октябре в центральных и южных районах острова может наблюдаться дальнейшая засуха, если к тому времени не будет тайфуна.