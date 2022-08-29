Благовещенск, , 06:08 — REGNUM С четвёртого этажа выпала девушка в Благовещенске. Амурчанку госпитализировали с травмами, сообщило 29 августа ИА ПортАмур.

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Падение из окна Пресс-служба СКР

Видео с падением из окна 23-летней девушки распространяется в соцсетях. Сообщалось, что молодая женщина выпрыгнула потому, что к мужчине, у которого она находилась в гостях, вернулась жена. В МВД региона не подтверждают эту версию, ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Благовещенске выпал из окна 12 этажа 79-летний пенсионер. Мужчина погиб.