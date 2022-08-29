29 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 08:23 — REGNUM Устойчивость экономики России стала неприятным сюрпризом для Запада, который рассчитывал при помощи санкций обрушить её за пару недель. Как уже понятно, планам этим сбыться не удалось. Но что удивительно, так это не сам факт того, что Россия смогла выдержать санкционный удар, а то, насколько легко это у нее получилось.

Сильный рубль Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Всё идёт к тому, что в августе будет установлен рекорд по изменению цен в России — ещё никогда с момента образования Российской Федерации не было трехмесячного снижения цен подобного масштаба. Три месяца подряд цены снижались только один раз с июля по сентябрь 2011, однако накопленное изменение цен тогда составило минус 0,29%. В августе гарантированно повторится рекорд 2011 по трехмесячной дефляции, но на этот раз накопленное изменение цен составило минус 1,12% по факту до 22 августа 2022», — сообщил телеграм-канал Spydell_finance.

При этом в России на фоне, как говорили западные политики, «самых масштабных санкций в истории» уже установлен рекорд по непрерывной тенденции снижения цен за семь недель подряд. Стоимость товаров непрерывно падала с 1 июля по 22 августа 2022 года включительно. С 8 апреля по 22 августа накопленное изменение цен равно нулю — в этом плане Россия оказалась единственной страной в мире, где присутствуют дефляционные тенденции почти пять месяцев, отмечает автор поста.

«Наибольший вклад в снижение цен оказали фрукты и овощи, стройматериалы и электроника, которые в совокупности обеспечили снижение цен за неделю на 0,21%. Со стороны роста цен — медикаменты, прочие продукты, за исключением фруктов и овощей, и непродовольственные товары, которые сформировали рост на 0,06%, соответственно, все прочие статьи расходов на товары и услуги по нулям», — написал Spydell_finance.

Годовая инфляция в России замедляется до 14,4%, с начала же 2022 года её размер составил 10,56%. При этом автор ТГ-канала прогнозирует, что к концу года она окажется ещё меньше.

«Какая инфляция может быть по итогам года? С сентября по декабрь 2021 накопленная инфляция составила 3,53%, если в этом году инфляция составит около 2% за следующие 4 месяца (наиболее вероятный сценарий), то будет сформирована инфляция в 12,7% г/г (декабрь 2022 к декабрю 2021), что будет ниже европейских стран! Например, июльская инфляция в Эстонии — 23,2%, Латвии — 21,3%, в Литве — 20,9%, Чехии — 17,3%, Болгарии — 14,9%, Венгрии — 14,7%, Польше — 14,2%, Румынии — 13%, Нидерландах — 11,6%, Испании — 10,7% г/г. Вышло смешно — они ожидали экономику России в клочья, а вышло наоборот», — подытожил Spydell_finance.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тем временем крупнейшую западную экономику — США продолжает лихорадить. Последствия антироссийских санкций теперь сполна ощутил на себе американский фондовый рынок.

«К концу недели фондовый рынок США подустал и прилёг в красную зону. Этой ночью держатели бумаг потеряли более триллиона долларов из-за слов главы ФРС о дальнейшем повышении ключевой ставки ради борьбы с инфляцией. Рекордный рост цен стал настолько угрожающим, что на Западе с ним борются в ущерб уровню жизни, а МВФ предсказывает трудности с инфляцией в течение 5 лет и официально признаёт, что не понимает причин и не может дать точных прогнозов», — написал телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена!».

Пока американские компании теряют капитализацию, российские получают рекордные доходы. К такому выводу пришли в Bloomberg, изучив российскую экономическую отчётность, сообщил телеграм-канал «Главный политический».

«Изучили и сделали вывод: во втором квартале, после введения «самых горячих» и масштабных антироссийских санкций, прибыль российских компаний в целом выросла на 25%. Прибыль российских компаний достигла отметки в 9,5 триллиона рублей, а увеличение чистой прибыли в годовом исчислении опередило рост потребительских цен за тот же период», — написал «Главный политический».

Удивительнее всего, что производственный сектор, который пострадал сильнее всего, так как санкции отрезали доступ к ключевым импортным компонентам, все равно увеличил прибыль на 44%, а доходы компаний из сфер транспортировки и хранения товаров выросли на 168%. Прибыль выросла в секторе недвижимости и строительства, а также в сферах гостиничного бизнеса и общественного питания, поскольку гражданам России теперь зачастую приходилось проводить отпуск внутри страны.

«В то же время из-за падения продаж на 13% снизилась прибыль компаний, которые занимаются оптовой и розничной торговлей. В технологической сфере, откуда массово ушли западные компании, прибыль снизилась на 48%». Технологическую сферу, как полагают уже российские наблюдатели, мы подымем — процесс уже, как говорится, пошёл. Наблюдается и рост в сфере продаж: жизнь вовсе не застыла на месте, и на смену одним производителям и поставщикам попросту начали приходить другие», — отметил ТГ-канал.