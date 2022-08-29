Чанша, Китай, 29 августа, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Археологи обнаружили древнюю мастерскую по производству и обработке изделий из железа, относящуюся ко временам династий Хань и Цзинь (202 до н. э. — 420 н. э.) в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Археология

По данным научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Хунань, руины мастерской были обнаружены на месте захоронения реликвий Гуаньтянь в уезде Санчжи во время археологических раскопок. Археологи провели раскопки в период с 2020 по 2022 год на месте захоронения реликвий, площадь которого составляет около 75 000 кв метров.

К настоящему времени раскопано около 3300 кв метров территории, и были обнаружены железные предметы, включая ножи и металлургические остатки, такие как медные слитки, сказал младший научный сотрудник института Мо Линьхэн. По словам Мо, основной частью объекта был цех по производству и обработке изделий из железа, который объединял различные функции, такие как выплавка чугуна, литье и ковка.

Археологи также обнаружили множество остатков возможных печей для металлургической обработки, в том числе печи-склепы квадратной формы и круглые каменные печи.

«Эти реликвии уникальны по форме и имеют определенные местные особенности, которые помогли заполнить пробелы в изучении древней обработки железа», — сказал Мо.

Он добавил, что многие важные и хорошо сохранившиеся металлургические объекты династий Хань и Цзинь по всей стране находятся на центральных равнинах или в северных регионах, и открытие места обработки изделий из железа такого масштабного в Хунани представляет большую археологическую ценность.