Лима, 29 августа, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Решение о предварительном заключении под стражу на 30 месяцев в отношении Дженифер Паредес, которая является сестрой первой леди Перу. принял суд. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба прокуратуры страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Уточняется, что генпрокуратура запросила 36 месяцев предварительного заключения для Паредес, но суд принял решение одобрить заключение под стражу на 30 месяцев. В отношении Паредес ведётся расследование в связи с подозрением в коррупции и в связях с преступной организацией.

Главу Перу Педро Кастильо, а также его родственников, включая супругу, подозревают в связях с преступной организацией, которая занималась мошенничеством во время проведения тендеров на инфраструктурные работы.

Президент Перу неоднократно опровергал обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, выдвинутые против него. В отношении Кастильо открыто шесть дел, помимо коррупции, его подозревают в торговле влиянием, продвижении по службе близких ему людей, а также присвоении авторства чужой университетской работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Кастильо снова произвёл перестановки в правительстве на фоне е прокурорского расследования дела о коррупции, в котором фигурируют члены семьи перуанского лидера.