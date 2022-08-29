Якутск, , 06:06 — REGNUM В столице Якутии остаётся острой проблема нападения безнадзорных животных на людей. С 1 июня по 28 августа в травматологическое отделение Центра экстренной медицинской помощи Якутска обратились с укусами собак 92 человека, в том числе 28 детей, сообщило Иа SakhaDay.

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Собака State Farm

В больнице подчеркнули, что 52 собаки, покусавшие людей, были домашними и находились на свободном выгуле, остальные 40 — безнадзорные. По информации телеграм-канала «Якутск», на городской планёрке глава Якутска Евгений Григорьев поручил предпринять ряд мер в отношении владельцев животных.

«Необходимо отработать этот вопрос с Департаментом ветеринарии республики в части усиления профилактики и административных мер. Также прошу добиться результата в вопросе недофинансирования переданных городу государственных полномочий в части пожизненного содержания агрессивных собак в приюте», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявлял, что на содержание собак в пункте передержки требуется 73 млн рублей, в том числе 19 млн на его переоборудование.