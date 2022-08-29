Пекин, , 05:50 — REGNUM Министерство водных ресурсов Китая и Метеорологическое управление Китая объявили 28 августа оранжевую тревогу в связи с горными потоками в некоторых районах страны, сообщает агентство Синьхуа.

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С вечера 28 августа до вечера 29 августа северо-восточные и центральные районы провинции Сычуань и южные районы провинции Шэньси будут подвергаться повышенному риску схода горных потоков. Два департамента также объявили желтое предупреждение в связи с горными потоками в некоторых частях провинций Сычуань, Юньнань и Шэньси на тот же период.

Местным властям рекомендуется усилить мониторинг в режиме реального времени и процедуры предупреждения о наводнениях на фоне мер по подготовке к эвакуации. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет означает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.