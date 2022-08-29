Хабаровск, , 05:49 — REGNUM На конец августа в Хабаровском крае 75 семей врачей и учителей оформили «Дальневосточную ипотеку», сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Край попал в тройку лидеров среди дальневосточных регионов по количеству выданных бюджетникам льготных жилищных кредитов. Лидируют Якутия и Приморье.

Отмечается, что одно из условий льготной ипотеки — наличие дальневосточного стажа работы по специальности не менее пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ системно поддерживает льготную ипотеку — уже запущена выдача кредитов под 7% годовых, а теперь под них будет выделено дополнительное финансирование.