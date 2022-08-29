Пекин, , 05:47 — REGNUM Национальная обсерватория Китая продлила 28 августа оранжевое предупреждение о засухе, поскольку волны жары сохраняются во многих регионах страны, сообщает агентство Синьхуа.

Засуха Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

По данным Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах Цзянсу, Аньхоя, Хэнани, Хубэй, Чжэцзяна, Фуцзяни, Цзянси, Хунани, Гуйчжоу, Чунцина, Сычуани и Тибета наблюдались засухи от умеренных до сильных. По прогнозам центра, умеренные или сильные дожди ослабят засуху в некоторых районах провинций Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Сычуань, Чунцин и Тибет в течение следующих трех дней.

Местным властям было рекомендовано использовать аварийные источники водоснабжения и направлять имеющиеся источники воды в пределах своих регионов для обеспечения постоянного снабжения водой, особенно городских и сельских жителей и домашнего скота. Также предлагается поддерживать строгие меры по сохранению водных ресурсов и при необходимости производить искусственное выпадение осадков.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.