Тяньцзинь, Китай, 29 августа, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Конференция по развитию интернет-цивилизации открылась 28 августа в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) David290 Тяньцзинь

Двухдневная Китайская конференция интернет-цивилизации 2022 года состоит из основного форума, форума по развитию целостности в киберпространстве, 10 подфорумов, выставки и тематических мероприятий.

Была опубликована декларация о совместном продвижении интернет-цивилизации, содержащая консенсус из шести пунктов по укреплению строительства интернет-цивилизации в новую эпоху в таких областях, как интернет-экология, культура и безопасность.

Выставка, проводимая как онлайн, так и оффлайн в рамках конференции, открылась, чтобы подчеркнуть прогресс, достигнутый Китаем в продвижении интернет-цивилизации после 18-го Съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году.

Подфорумы охватывают темы, начиная от разработки контента, экологии и правового управления в киберпространстве и заканчивая управлением алгоритмами, международными обменами и защитой конфиденциальности в киберпространстве.