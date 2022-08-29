Чэнду, Китай, 29 августа, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Китайские власти инициировали чрезвычайные меры IV уровня реагирования на наводнения в Сычуани и Чунцине, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 28 августа агентство Синьхуа.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Власти также решили сохранить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации IV уровня в связи с наводнениями в Шэньси и Ганьсу, добавили в министерстве. По прогнозам метеорологического управления страны, дождливые дни сохранятся в западном Китае в течение следующих десяти дней, при этом общее количество осадков значительно превысит показатели нормальных лет.

С июля волны жары охватили большую часть четырех провинциальных регионов, в результате чего почва стала сухой, твердой и потрескавшейся, что увеличивает риск стихийных бедствий после начала дождей. Министерство заявило, что четыре региона должны усилить раннее предупреждение и экстренное реагирование на наводнения и заблаговременно переселить жителей в районы, подверженные стихийным бедствиям.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым серьезным.