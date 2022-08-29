Пекин, , 05:39 — REGNUM Сектор охраны окружающей среды Китая отчитался о стабильном росте доходов в 2021 году, поскольку страна активизировала усилия по экологическому росту, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая, в прошлом году отрасль заработала около 2,18 трлн юаней (около $318,31 млрд), что на 11,8% больше, чем в 2020 году.

Китай сформировал комплексную отраслевую систему охраны окружающей среды, охватывающую технологические исследования и разработки, производство оборудования, проектирование и строительство, а также эксплуатацию и техническое обслуживание.

По данным министерства, технологии и оборудование тепловых электростанций страны со сверхнизкими выбросами, сжиганием отходов, обработкой дымовых газов угля достигли ведущего мирового уровня, и Китай построил крупнейший в мире кластер тепловых электростанций со сверхнизкими выбросами.