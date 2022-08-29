Пекин, 29 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Один из крупнейших страховщиков Китая, компания China Life Insurance Co., получил 25,42 млрд юаней (около $3,71 млрд) чистой прибыли в первом полугодии, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Премиальный доход страховщика в первом полугодии составил почти 440 млрд юаней, оставаясь в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. Операционная выручка страховщика за этот период составила 528,3 млрд юаней, что на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Его совокупные активы на конец июня достигли 5,17 трлн юаней, что на 5,8% больше, чем на конец 2021 года.