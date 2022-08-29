Токио, 29 августа, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Тайфун «Хинамнор», возникший в Тихом океане и получивший название от провинции в Лаосе, продвигается в сторону Японии. Об этом 29 августа сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Тайфун

Скорость продвижения тайфуна составляет 30 км/час, ожидается, что уже 31 августа он может достичь побережья острова Кюсю на юге Японии. Достаточно близко к архипелагу Огасавара тайфун может подойти уже вечером 29 августа. Под его влиянием окажется территория от юго-запада до северо-запада, где 30 и 31 августа ожидаются мощные ливневые дожди.

Уточняется, что тайфуну был присвоен порядковый номер 11, скорость в его центре составляет 30 м/сек с порывами до 40 м /сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что южно-китайская провинция Гуандун приостановила работу школ, закрыла туристические места и ввела контроль за движением в некоторых районах в ожидании тайфуна «Ма-он».