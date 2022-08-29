Якутск, , 05:38 — REGNUM По итогам визита в Якутск председателя правительства России Михаила Мишустина республика получит федеральное финансирование. Премьер-министр страны поручил выделить средства на достраивание онкоцентра республики и возведение школы в селе Ытык-Кюель, сообщается на сайте правительства РФ.

Строительство онкоцентра Www.ryazangov.ru

Читайте также: Мишустин поручил выделять больше денег на тушение лесных пожаров

Вопрос о завершении строительства объекта Минздрав России должен будет проработать до 1 сентября. Средства на эти цели намерены заложить в бюджете страны на 2023–2025 годы. Деньги также потребуются на приобретение оборудования для онкоцентра.

Школу в селе Ытык-Кюель Таттинского района планируется построить на 450 мест с интернатом для 100 детей. Решать вопросы финансирования поручено Министерствам финансов и просвещения, часть средств выделит бюджет Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на завершение работ в здании онкоцентра Якутии не хватает 2,8 млрд рублей. Готовность объекта составляет 75-77%.