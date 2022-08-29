Магадан, 29 августа, 2022, 05:30 — ИА Регнум. В Магаданской области все образовательные организации признаны готовыми к 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Класс в школе

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К 1 сентября прошли проверку 126 учреждений образования, из них 55 школ, 47 детских садов, восемь организаций специального профессионального образования, 12 — дополнительного и два детских дома.

«В рамках приемки образовательных организаций межведомственными комиссиями оценивались созданные условия комплексной безопасности, в том числе исполнение санитарного законодательства, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности, организации здорового питания и медицинского обслуживания», — добавили в минобразования Колымы.

1 сентября за парты в Магаданской области сядут 16 298 учеников, что больше на 176 школьников, чем в 2021 году. Местами в детских садах обеспечены 100% детей благодаря вводу новых мест в поселках и Магадане.

В системе образовании региона работают более 5 тыс. человек.

В школы зачислены 30 детей из Донбасса. Также прибыло более 150 новых специалистов, 70 из них начнут работу в Магадане. В учреждения СПО приехали 26 педагогов, в том числе двое из ЛНР и ДНР. Кроме того, есть новые учителя в коррекционных школах. Четыре специалиста прибыли по программе «Земский учитель» из Ингушетии, Омска, Забайкальского края и с Алтая.

Губернатор Сергей Носов поручил министерству образования проработать вопрос организации детских технопарков «Кванториум» в городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 сентября вступит в силу закон, призванный существенно сократить бюрократическую нагрузку на учителей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.