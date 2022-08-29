Южно-Сахалинск, , 05:26 — REGNUM На Сахалине полицейские на берегу реки Гребянка задержали 48-летнего мужчину, который незаконно добывал красную рыбу. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 августа в областном УМВД.

Красная икра Puschinka

Читайте также: В Хабаровском крае задержали браконьера с красной икрой

Своими действиями подозреваемый нанес крупный ущерб — более 1 млн рублей. При нём было обнаружено более 41 кг заготовленной красной икры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевском районе полицейские в ходе спецоперации «Путина-2022» остановили иномарку под управлением 52-летнего местного жителя. В багажнике автомобиля они обнаружили пластиковый контейнер и мешок с икрой горбуши.