Москва, 29 августа, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Летно-подъемный состав бывших воздушных сил киевского режима фактически ликвидирован российскими ВКС и средствами ПВО. Об этом 29 августа сообщил военно-дипломатический источник в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Уточняется, что благодаря эффективным действиям российских ВКС и средств ПВО был ликвидирован весь квалифицированный лётно-подъёмный состав воздушных сил Киева, включая самолёты Миг-29, Су-27, Су-25.

Задействование для выполнения боевых задач экс-курсантов харьковского военного института воздушных сил бывшей УССР привело к потерям остатков авиации киевского режима. Отмечается, что боевые самолёты сбиваются если не на первом, то на втором вылете, а все обещания западных стран поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, вероятнее всего, так и останутся только словами.

Кроме того, лётчики, согласившиеся по контракту пойти в ВСУ, из Польши и других стран Европы уже либо находятся в больнице, либо погибли. Желающих прийти им на смену уже нет.